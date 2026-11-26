Ariano, Daniele Tiso: "Sulla Tari servivano più controlli" Le criticità e occasioni mancate

"Nel corso dell'ultimo consiglio comunale ho espresso voto favorevole sulla proposta relativa alla Tari, integrata con due punti del mio emendamento, e voto di astensione sulla variazione di bilancio e sulla modifica del Piano triennale delle opere pubbliche.

Due posizioni differenti, ma coerenti con la mia autonomia politica e con la volontà di valutare ogni provvedimento nel merito".

Così si esprime Daniele Tiso Daniele consigliere comunale "Gruppo Misto" al comune di Ariano Irpino:

Tari: le criticità e le occasioni mancate

Gli aumenti TARI che hanno interessato numerose famiglie delle contrade, conseguenti al mancato riconoscimento della precedente riduzione del 60%, impongono una riflessione sulla gestione del servizio negli ultimi anni.

Se i carrellati Jolly erano già operativi in alcune contrade dal 2024, occorre comprendere perché soltanto nel 2026 sia venuta meno tale riduzione e verificare come i costi di questa modalità di raccolta siano stati contabilizzati nei Piani economico-finanziari precedenti e ripartiti tra i contribuenti.

La stessa relazione tecnica di Irpiniambiente del 18 novembre evidenzia differenze nelle modalità e nelle frequenze di raccolta rispetto al centro urbano, l'assenza della raccolta dell'organico nelle zone Jolly e la difficoltà di ricostruire la collocazione dei carrellati nei primi sei mesi del 2026.

Ritengo che negli anni precedenti, così come nella prima parte del 2026, non sia stata prestata sufficiente attenzione alle conseguenze economiche, tributarie e qualitative di questo servizio.

Anche l'attuale amministrazione, in occasione dell'approvazione delle tariffe entro il 31 luglio 2026, avrebbe potuto valutare una revisione del Regolamento TARI, risalente al 2023, introducendo eventuali agevolazioni specifiche, nel rispetto della normativa e degli equilibri finanziari dell'ente.

Una maggiore attenzione da parte di entrambe le amministrazioni avrebbe potuto consentire di prevenire o almeno contenere gli aumenti oggi contestati.

Tari: cosa ha approvato il Consiglio comunale

Il documento approvato prevede importanti impegni a tutela dei contribuenti:

Valutazione, entro il 15 dicembre 2026, della sospensione della quota contestata fino al 28 febbraio 2027, senza sanzioni e interessi sulla quota eventualmente sospesa.

Verifica delle singole utenze, delle distanze dai punti di raccolta e delle effettive date di attivazione del servizio.

Riconoscimento delle riduzioni spettanti, con eventuali rettifiche, rimborsi o compensazioni delle somme non dovute.

Attivazione di un punto di assistenza per i cittadini. Miglioramento del servizio nelle contrade e valutazione di una revisione del regolamento per il 2027.

Rendicontazione al Consiglio comunale entro il 28 febbraio 2027.

A questi impegni si aggiungono i punti 7 e 8 del mio emendamento, accolti dalla maggioranza, riguardanti:

La verifica, presso l'Ente d'Ambito, della convenienza economica e dell'efficienza dell'attuale modello di gestione dei rifiuti, valutando possibili alternative, comprese eventuali procedure a evidenza pubblica.

Il rafforzamento dei controlli sul gestore, sui costi, sulle quantità di rifiuti raccolti, sulle percentuali di differenziata, sulle frequenze e sui percorsi dei mezzi, anche attraverso strumenti digitali di monitoraggio e segnalazione dei disservizi.

L'obiettivo è andare oltre la problematica degli aumenti del 2026, creando le condizioni per un servizio più efficiente, trasparente ed economicamente sostenibile per tutti i cittadini arianesi.

Per queste ragioni ho espresso voto favorevole alla proposta della maggioranza, mentre la minoranza ha votato contro.

L'approvazione della mozione non comporta automaticamente la sospensione dei pagamenti o il riconoscimento dei rimborsi. Sarà pertanto mia premura vigilare affinché agli impegni assunti seguano i necessari provvedimenti.

Variazione di bilancio e opere pubbliche: le ragioni dell'astensione

Ho espresso voto di astensione non per contrarietà agli interventi programmati, ma per la mancata condivisione delle scelte e delle priorità amministrative.

Essere informati non significa essere coinvolti. Il confronto deve precedere le decisioni, non limitarsi alla comunicazione di scelte già definite.

Particolare attenzione sarà riservata ai 700.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, anche alla luce del documento sottoscritto dagli assessori della Giunta, nel quale vengono già individuate alcune destinazioni delle risorse.

Vigilerò affinché gli interventi rispondano alle effettive necessità del territorio, secondo criteri oggettivi di sicurezza, priorità, equità e trasparenza.

Resta inoltre senza riscontro la proposta relativa all'Auditorium, da me formalmente protocollata. Non pretendo che ogni mia proposta venga accolta, ma ritengo doveroso che venga almeno esaminata e discussa.

Autonomia politica e responsabilità

La mia autonomia politica non equivale a un'opposizione pregiudiziale, ma neppure a un sostegno incondizionato alla maggioranza.

Quando il confronto produrrà risultati utili per la comunità, non farò mancare il mio contributo. Quando verranno meno la condivisione e il dialogo, non rinuncerò a manifestare il mio dissenso.

Continuerò a esercitare il mandato ricevuto dai cittadini con autonomia, responsabilità e spirito costruttivo, nell'esclusivo interesse della comunità arianese".