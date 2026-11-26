Chiusure serali casello A16 a Grottaminarda: ecco tutte le informazioni I percorsi alternativi consigliati

Il comune di Grottaminarda, assessorati alla viabilità e ai trasporti, informa i cittadini che autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura temporanea del casello autostradale di Grottaminarda della A16 Napoli-Canosa, per i giorni 27, 28 e 30 novembre 2026. Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia dello svincolo.

Queste nel dettaglio le chiusure previste:

Venerdì 27 novembre dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di sabato 28 novembre.

Sabato 28 novembre dalle ore 21:00 alle ore 10:00 di domenica 29 novembre.

Lunedì 30 novembre dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di martedì 1° dicembre.

Le limitazioni riguarderanno:

L'uscita di Grottaminarda per i veicoli provenienti da Napoli.

L'entrata di Grottaminarda per i veicoli diretti verso Canosa.

Si consigliano quali percorsi alternativi:

Per chi proviene da Napoli ed è diretto a Grottaminarda l'uscita autostradale di Benevento, proseguendo verso Mirabella Eclano lungo la SS7 e successivamente sulla SS90 in direzione Grottaminarda.

Per chi deve immettersi sulla A16 a Grottaminarda in direzione Canosa, la SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, proseguendo sulla SR1 fino al casello di Candela.

Si invitano gli automobilisti e gli autotrasportatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.