Castel del Lago abbraccia Monsignor Autuoro: esempio di restanza La più piccola parrocchia della arcidiocesi Sannita in festa

La chiesa da qualche giorno è stata trasferita nella scuola chiusa ormai da qualche anno. Castel del Lago borgo di frontiera sul confine tra Sannio e Irpinia a dispetto dei numeri, infausti, dello spopolamento che negli anni ha fortemente eroso la comunità che appartiene al territorio comunale di Venticano ha accolto calorosamente la visita dell'arcivescovo metropolita di Benevento, Michele Autuoro.

A fare gli onori di casa, nell'edificio scolastico convertito temporaneamente in luogo di culto, il parroco, don Ivan Bosco, il sindaco di Venticano, Arturo Caprio, e una rappresentanza della amministrazione comunale. Soprattutto la piccola e dinamica comunità di Castel del Lago, da sempre legata alla Curia Sannita, si è stretta attorno al suo pastore facendolo sentire a casa.

Semplice eppure solenne la funzione religiosa presenziata da Monsignor Autuoro che ha molto apprezzato la spontaneità e il calore dei fedeli della più piccola parrocchia della Arcidiocesi di Benevento.

Alla fine della cerimonia religiosa si è intrattenuto coi fedeli che hanno organizzato un rinfresco. A seguire la foto di gruppo con la comunità di Castel del Lago che ha dimostrato, nonostante i numeri sempre più risicati, di avere un grande cuore.