Confcommerio Ariano Valle Ufita: "Acquistate nei negozi del territorio" Venerdì 27 novembre torna il Black Friday,

Venerdì 27 novembre torna il Black Friday, un appuntamento ormai consolidato nel calendario commerciale, che rappresenta un’importante occasione di acquisto per i consumatori e un’opportunità per le attività commerciali.

Confcommercio Ariano Valle Ufita invita i cittadini a cogliere questa giornata privilegiando, laddove possibile, gli esercizi commerciali di vicinato, che costituiscono un presidio economico, sociale e di servizio fondamentale per Ariano Irpino e per tutti i comuni della Valle Ufita.

"Dietro ogni negozio ci sono imprenditori, famiglie, lavoratori e investimenti che contribuiscono a mantenere vive le nostre città. Scegliere un’attività locale significa sostenere l’economia del territorio, tutelare l’occupazione e preservare il valore delle relazioni umane e della qualità del servizio".

Lo dichiara Nicola Grasso responsabile di Confcommercio Ariano Valle Ufita

"Il Black Friday deve essere anche un’occasione per promuovere una concorrenza corretta, basata sulla trasparenza delle offerte, sulla chiarezza dei prezzi e sulla qualità dei prodotti e dei servizi.

«Il commercio di vicinato sta attraversando una fase di profonda trasformazione e deve confrontarsi con la concorrenza dell’e-commerce e dei grandi operatori. Per questo - sottolinea Confcommercio Ariano Valle Ufita - è importante che anche nelle giornate dedicate alle promozioni si riconosca il valore dei negozi del territorio. Ogni acquisto locale è un piccolo investimento nella nostra comunità».

La vitalità dei nostri centri urbani passa anche dalle scelte quotidiane dei consumatori. Sosteniamo i nostri negozi, sosteniamo il nostro territorio.

"Anche in Irpinia il Black Friday rappresenta un'opportunità per il sistema commerciale, ma non possiamo ignorare le difficoltà che attraversano i piccoli esercizi. La debolezza dei consumi e la crescente concorrenza dell'e-commerce impongono una maggiore attenzione verso il commercio di prossimità. Invitiamo pertanto i consumatori di Ariano Irpino e della Valle Ufita a privilegiare gli acquisti nei negozi del territorio".