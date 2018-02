Emozionante la presentazione della silloge di Gemma Iannuzzi Chiaroscuri, oltre il silenzio è la memoria

Grande emozioni per la presentazione della silloge di Gemma Iannuzzi Chiaroscuri, oltre il silenzio è la memoria.



Michele Ciasullo, ha etichettato il libro come saggio speciale di medicina narrativa della malattia dell'Alzheimer, fuori dai canoni della medicina ordinaria



Così Gemma Iannuzzi: "È stata una presentazione traboccante di emozioni. Grazie alla comunità di Castel Baronia, che ha elargito con dedizione totale, un abbraccio collettivo senza precedenti. Grazie a tutti i presenti per l'incommensurabile coinvolgimento emotivo. Grazie ai relatori, che con i loro interventi hanno intensificato l'importanza della condivisione. Grazie a chi, sin dall'inizio, ha creduto nella realizzazione di questo mio progetto. Grazie al mio fidanzato che, senza mai risparmiarsi, ha convertito un'idea in una realtà. Grazie alla mia famiglia, esercito di eroi gentili e silenziosi. Grazie al dottore Michele Ciasullo, che ha etichettato il mio libro come saggio speciale di Medicina Narrativa della malattia dell'Alzheimer, fuori dai canoni della medicina ordinaria. La sua proposta di collaborazione mi ha subissato l'anima di orgoglio ed onore. Grazie a quanti hanno acquistato la mia silloge. Grazie."

Redazione Av