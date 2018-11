Al Gesualdo la rassegna di teatro per la scuola Domani la presentazione ad Avellino

Domani Mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 18.00 presso la sala stampa del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna di teatro per la scuola.

La Rassegna, “Primi applausi”, è un invito alle scuole, per avvicinare bimbi e ragazzi al magico mondo del teatro. Le migliori compagnie di teatro per ragazzi del territorio nazionale, si avvicenderanno sul palco del Gesualdo per 7 spettacoli dedicati alle scuole di ogni ordine e grado a partire dal 14 dicembre prossimo.

Alla conferenza parteciperanno Alfredo Balsamo, Direttore Generale Teatro Pubblico Campano, Espedito Giaccio, Responsabile progetto teatro scuola e Michela Mancusi, Assessore alle politiche culturali e pubblica istruzione.

Oltre alla rassegna di teatro per le scuole, l’Associazione Mister Punch, in collaborazione con la Segreteria del Teatro Carlo Gesualdo e sotto la direzione del Teatro Pubblico Campano, ha organizzato una serie di eventi, gli stage e la scuola di teatro.

Tra gli eventi organizzati per ampliare l’offerta formativa dei ragazzi: il dopo Teatro, visite ai musei di Avellino, sulle tracce di Carlo Gesualdo, visite guidate all’interno del teatro; il Teatro disegnato, concorso riservato ai piccoli spettatori.

Redazione Av