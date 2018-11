Torna Classicariano domenica 2 dicembre al Museo Civico Si esibirà la Big Band del Conservatorio "E. R. Duni" di Matera, diretta da Giacomo Desiante

La Rassegna Classicariano prosegue domenica 2 dicembre alle ore 19,15 presso il Museo Civico con la Big Band del Conservatorio "E. R. Duni" di Matera, diretta da Giacomo Desiante.

Questo il Programma:

Tribute to the duke (Sammy Nestico) - Giorgia on my mind (Hoagy Carmichael), Knock on wood (Eddie Floyd) - All of me (Gerald Marks), Aqua De Beber (Carlos Jobim) - Somewhere (Leonard Bernstein). Respect (Otis Redding) - It’s only a Paper Moon (Harol Arlen), Mr. Zoot suit (Mark Cally) - Teach me tonight (Gene De Paul), How high The Moon - (Morgan Lewis), Birdland - (Joseph Zawinul).

La Rassegna Classicariano è un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, a cura della Società Italiana della Musica da Camera e la partecipazione ai concerti è gratuita.

Gianni Vigoroso