Premio Albo d'oro 2019 alla scrittrice irpina Emanuela Sica Selezionata tra i migliori autori delle 19 edizioni del prestigioso concorso

Arriva un altro importante riconoscimento per l’irpina Emanuela Sica. Avvocato cassazionista di Guardia Lombardi, scrittrice per passione e costante impegno sociale a difesa delle donne vittime di violenza. Nella prestigiosa Accademia areonautica militare di Pozzuoli le è stato conferito il rinomato trofeo: Albo d’oro (oltre ad encomio su pergamena).

Emanuela Sica, con la poesia inedita dal titolo “Creati” è stata brillantemente selezionata tra i migliori autori delle precedenti diciannove edizioni del prestigioso concorso.

A ritirare il premio il figlio Michele Andrea (di sei anni che ha da poco concluso la prima elementare) e il marito l’Avvocato Giosuè Davino, dirigente presso Ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

La poesia:

Creati per mettere radici nella carne, ossa, vene, cellule nell'attesa di germogliare in corpi caldi e lucidi pensieri sottomessi al destino agrodolce nato e in un attimo prima del nostro risveglio. Creati per essere vita, battito, respiro dell'altro fluttuando nel desiderio di non perdersi anelando per sempre di appartenersi. Creati per cucire legami resistenti alla corsa del tempo, passi indietro e in avanti tra primitiva esistenza e ideali domani con catene di cartapesta ancorati al presente. Spesso nemici di noi stessi ci condanniamo senza appello al poco, all'indifferenza che riducono l'anima in briciole becchime ideale per rapaci migratori che spolpano e disperdono chi siamo nel vento fugace di un giorno qualunque. Eppure il mondo continua a vivere anche senza di noi.

Emanuela Sica, donna straordinaria, da anni impegnata attivamente nella lotta ai femminicidi, persona dalle grandi doti umane, tenace e grande lottatrice, è stata inserita nell’Antologia (a colori) pubblicata ad Hoc per il Festival e distribuita durante i festeggiamenti del ventesimo anniversario a tutti i presenti e a tutte le sedi Istituzionali, Ambasciate e Consolati, nonché enti pubblici e privati che hanno patrocinato l’iniziativa.

Il prestigioso Premio ideato dal Cavaliere Nicola Paone, ha ricevuto l’alto patrocinio dell’Accademia Areonautica di Pozzuoli e del Comune di Pozzuoli, Rai, Croce Rossa Italiana, Ministero Grazia e Giustizia, Confederazione Cavalieri Crociati Gran Priorato della Campania. Nell’illustre “Teatro dell'Accademia Aeronautica Militare”. Numerose le autorità presenti delle forze armate, dei corpi diplomatici dei Consolati, del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, della tv.

Ad allietare la serata l’Orchestra d’Avalos diretta dal maestro Fabio Espasiano, straordinarie le esibizioni degli svariati artisti internazionali: Rosa Montano, Francesco Divito, Laura e Egidio Mastrominico. Ad Emanuela Sica gli auguri più affettuosi anche dalla nostra redazione.