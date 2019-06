Presentato al Campidoglio l'Ariano international film festival Il sindaco Franza ha auspicato maggiore attenzione della politica nei confronti della cultura.

La prestigiosa sala del Carroccio al Campidoglio ha ospitato, la conferenza stampa di presentazione dell'Ariano International film festival.

Apertura con i saluti istituzionali a Giulio Pelonzi, sempre attento alla divulgazione dell'arte e della cultura a tutti i livelli.

Mille opere da oltre 65 Nazioni sono state selezionate da una giuria qualificata. Circa 80 opere saranno proiettate durante le giornate del festival, dal 29 luglio al 4 agosto, e selezionate nuovamente dalla giuria tecnica presentata da Annarita Cocca, direttrice artistica dell'Aiff che, insieme agli altri organizzatori e ai "volontari del festival", riesce ogni anno a garantire una kermesse dai toni sempre più internazionali. L’evento è sostenuto grazie al contributo di sponsor privati, E-PLAY24 è lo Sponsor ufficiale di questa nuova edizione.

Il neo eletto sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, presente nella capitale, ha elogiato la rassegna diventata ormai una grande istituzione e ha auspicato maggiore attenzione della politica nei confronti della cultura.

Uno scoppiettante Franco Oppini presiederà la giuria tecnica composta quest'anno da: Angelo Bassi Produttore “Mediterranea Production”, Alfio Bastiancich Produttore “showLab”, Andrea Canali funzionario Anica, Sergio Giussani produttore “Ocean production”, Pietro Innocenzi Produttore “Globe Film”, Emanuela Rei attrice, Emily Shah, attrice, PrashantShah, produttore “Bollywood Hollywood”

Presenti partner quali il Forum di cultura austriaca, Francesco Colangelo e Salvatore Marino con il Vertical Movie Festival e Eleonora Vallone con l'Acqua film festival, che ritroveremo ad Ariano Irpino tra le numerose iniziative e workshop previsti.

Non è mancato il saluto dell’assessore Pamela Cavotta di Montecalvo Irpino. La moderazione dell'incontro è stata curata da Franco Mariotti, giornalista e vicepresidente del sindacato giornalisti cinematografici Italiani. L'organizzazione e l'ufficio stampa sono stati coordinati come sempre in maniera impeccabile da Clara Surro.