Progetto di filosofia:la preside Napodano scrive agli studenti Il progetto "Creature Variopinte"

Al termine del progetto “Creature Variopinte. La filosofia dialogica per l’educazione alla cittadinanza”, Mirella Napodano, Dirigente scolastica ad Avellino, da molti anni impegnata nella progettazione e conduzione di laboratori di filosofia dialogica con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e con i detenuti della Casa circondariale di Bellizzi Irpino, ha voluto lasciare un messaggio agli studenti della III D, dell’Itis “Guido Dorso”.

“Mi sarebbe piaciuto tanto farvi vedere come fanno filosofia gli studenti della III D dell'Istituto Industriale 'Guido Dorso' di Avellino: ragazzi “in pensiero”, che mescolano il mito con il virtuale inventandosi il civis.net e giocano a matchare pensieri e parole con FilosofITIS!

Hanno, infatti, realizzato un bellissimo video, che non dispero di poter pubblicare appena sarà modificato e reso adatto ad essere caricato su questa pagina. Chiedo anzi aiuto a loro stessi per effettuare le opportune modifiche per renderlo un po' più “leggero”, visto che così com'è ora richiede troppo spazio. Per ora dobbiamo accontentarci di una foto.

Questi ragazzi sanno emozionarsi, mentre - in cerchio nell'aula - le idee affiorano sull'onda di una musica (nuova o riscoperta per l'occasione) o scorrono le immagini trovate sul web dei personaggi mitologici. Sono ragazzi dotati di pensiero critico, creativo, emozionale con cui ho avuto la ventura di interagire nell'anno scolastico che ora volge al termine, tra rovesci d'acqua e squarci di sole.

Voglio ringraziarli anche da qui uno per uno: mi sono portata a casa i loro sguardi attenti, partecipi e a tratti stupiti o incuriositi dall'argomento trattato. Ringrazio in particolare la dirigente scolastica Gabriella Pellegrino e Giovanni Di Luise, per l'accoglienza e la condivisione del progetto Creature variopintee li saluto, dando loro appuntamento per altre, entusiasmanti avventure filosofiche”.