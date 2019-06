"Quando la terra tremò": si presenta il docufilm di Anzante Il testo per la regia di Volpe sarà presentato domani al circolo della stampa

Sarà presentato domani alle ore 18 presso il Circolo della Stampa di Avellino il docufilm “Quando la terra tremò”, per la regia di Alfonso Volpe, su sceneggiatura dello scrittore Donato Anzante. Alla presentazione interverranno anche gli interpreti del progetto su pellicola che ripercorre cosa accadde quella tragica sera del 23 novembre di quasi 40 anni fa quando la terrà tremò segnando per sempre il destino di migliaia e migliaia di persone. Un cortometraggio di circa 15 minuti per raccontare il terremoto sociale che si scatenò dopo il sisma. Una storia di politica e corruzione, di malavita che riuscì a speculare sulla tragedia pià grande. Anche in questo lavoro Donanto Anzante si conferma autore appassionato dell’Irpinia, fine interprete del sostrato emotivo di fatti e accadimenti che interessano un territorio la sua comunità. Nato a Biggleswade Bedford nel Regno Unito nel 1954 Anzante nella sua produzione ricca e raffinata ha saputo raccontare una provincia, le sue tradizioni i suoi storici avvenimenti, come il terremoto del 1980 raccontato su pellicola per la regia di Alfonso Volpe, interpretato con sentimento e passione da molti attori in scena. “Una storia di interessi forti e di coscienze che cambiano e diventano forze distruttrici di un territorio. Un racconto per spiegare come e quanto la politica possa, ahimè rischia di succedere ancora, diventare alleata della camorra. No, non si tratta di un atto di accusa, ma di un accorato invito alla riflessione per capire come tutto possa ancora accadere”.