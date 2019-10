"La via obliqua della conoscenza" di Maurizio Pompeo piace Strepitoso successo ad Ariano Irpino per la pubblicazione del libro di un emigrante

Strepitoso successo ad Ariano Irpino e non solo per la pubblicazione del libro "La via obliqua della conoscenza, di Maurizio Pompeo Maurizio, (nome indiano Pranavallabha).

Un'opera molto apprezzata e di grande attualità ispirata alla cultura orientale che ha suscitato interesse e curiosità. Il libro è stato presentato nel museo della ceramica di Palazzo Forte. Evento patrocinato dall'amministrazione comunale.

E Pompeo annuncia già una nuova sorpresa per il prossimo anno. La presentazione, in anteprima ad Ariano, nella sua città del romanzo: "Pare brutto ma è bello".