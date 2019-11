"L’Europa è nelle mani delle giovani generazioni" Successo per il Progetto Erasmus che vede in prima linea il liceo Parzanese di Ariano Irpino

Si è conclusa la prima mobilità studentesca nell’ambito del Progetto Erasmus+ KA 229 alla quale hanno partecipato 5 alunni dei 3 indirizzi del Liceo Parzanese di Ariano Irpino, accompagnati dalle docenti Annaluisa Pasquale e Angelina Cardone.

In Scozia gli alunni hanno incontrato studenti e insegnanti scozzesi, belgi e turchi, per confrontarsi sul tema delle “Disuguaglianze di genere nelle scuole e strategie per superarle”.

Esperienza interessante e coinvolgente, durante la quale gli alunni hanno partecipato ad una serie di attività stimolanti e a visite guidate, ma hanno soprattutto avuto l’opportunità di praticare la lingua inglese.

Domenica 29 novembre altri 5 alunni delle classi 2 e 3 del Liceo Parzanese, accompagnati dalle docenti Patrizia Coronato e Francesca Colella, voleranno alla volta del Portogallo dove incontreranno studenti e insegnanti provenienti dalla Germania, dalla Polonia, oltre che da una scuola locale. Il tema questa volta è “Impronte: Da dove veniamo? Dove andiamo?”

Altre mobilità seguiranno nei prossimi mesi per entrambi i progetti che hanno una durata biennale. L’Europa è nelle mani delle giovani generazioni che mai come adesso hanno tante opportunità di viaggiare in una UE senza frontiere, per un arricchimento umano, culturale e linguistico.