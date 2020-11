Da Emanuela Sica: una poesia in memoria di Gigi Proietti L'omaggio dell'Irpinia al grande maestro

Dall'Irpinia la prima poesia in memoria del grande maestro Gigi Proietti. L'opera inedita, porta la firma della scrittrice Emanuela Sica di Guardia Lombardi.

Ao’ ma che so’ ‘ste facce tristi?

Vedo un sacco de’ capocce a dondolà.

Mica state a piagne pe' me

che v’ho sempre fatto sbellicà?

La vita va pijata pe’ quello che è

‘na mandrakata.

Pecche’ quanno stenni l’ossa e te ricordi

che nun te sei mai fatto ‘na grassa risata

vor di’ che la vita nun l’hai vissuta ma sprecata.

E io nun ho sprecato manco sto schioppo ar core.

Me so detto: “E’ tempo Giggi...‘annamosene ar Creatore”.

Eppero’ fateme ‘sta cortesia

nun me cucite addosso ‘sta tristezza

che nun ha mai fatto parte de’ la vita mia.

S’arivedemo all’artro lato.

Io, se permettete, me ‘so già avviato.

Tanto ‘sto monno era già malato

de’ cattiveria e ipocrisia

che me pare un terno a lotto

esse morto proprio ner giorno

der compleanno mio.

Quarcuno dice che noi vecchi

nun semo produttivi.

Io gliè produrrei un par de sganassoni

così po’ esse che nun rompe più li coj....

Zitti zitti, ce sta er Titolare

niente parolacce, sennò dar Paradiso

me tocca smammare.