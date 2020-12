La Casa vince il premio per Best Experimental Ad oggi, il cortometraggio arianese ha ottenuto 100.000 visualizzazioni

La Untitled Studio, comunica con soddisfazione che il cortometraggio “La Casa” ha vinto il premio Best Experimental presso il Vesuvius International Monthly Film Festival.

Lo shortfilm ha superato dapprima le selezioni e poi le fasi finali al cospetto di oltre 60 lavori provenienti da tutto il mondo.

"Siamo davvero felici di questo traguardo e speriamo di ottenere altri premi in futuro da altri festival ai quali presto parteciperemo.

Ad oggi, il cortometraggio in sé ha ottenuto 100.000 visualizzazioni. Si tratta di un traguardo davvero importante per noi e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno permesso e ci hanno aiutato nell’arrivare a questo punto.

Stiamo già lavorando ad un nuovo progetto di cui non vi sveleremo ancora i particolari, ma questo ci dà un ulteriore carica per andare avanti e migliorare passo dopo passo. Per chi non avesse ancora visto il primo lavoro dell’Untitled Studio vi ricordiamo che potete vederlo sui nostri canali facebook, instagram e YouTube."