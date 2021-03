Il concorso del circolo Strumilia dedicato a Mario Piantedosi L’iniziativa curata dal Presidente del circolo, il Prefetto Matteo Piantedosi

Incentivare i giovani a scoprire la cultura, custodendo identità e radici, attraverso la storia ed il ricordo di chi non c’è piu’, ma che ha lasciato un esempio indelebile nella propria comunità. Il circolo socio culturale Petra Strumilia ha organizzato un concorso a premi dedicato al prof. Mario Piantedosi, fondatore del circolo, che nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera non ha mai smesso di supportare bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, è rivolto ai rivolto ai bambini e ai ragazzi di Pietrastornina. L’iniziativa curata dal Presidente del circolo, il Prefetto Matteo Piantedosi e dal consiglio direttivo, è rivolta agli studenti e alle studentesse di Pietrastornina.

Il concorso prevede tre premi in denaro o buoni acquisto o ausili allo studio per le diverse fasce di età dei bambini e dei ragazzi: alla bambina o al bambino frequentante la scuola primaria a Pietrastonina, alla ragazza o al ragazzo frequentante la scuola secondaria di primo grado, alla ragazza o al ragazzo frequentante la scuola secondaria di secondo grado, o l’Università o altra scuola di formazione. Il concorso avrà la durata di tre mesi, l’assegnazione dei premi è prevista per il mese di giugno 2021 con una manifestazione finale. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato.

Il Regolamento e’ affisso all’albo del Comune di Pietrastornina, al quale è stato chiesto il patrocinio gratuito, nella sede del circolo e sulla sua pagina Facebook. La scadenza prevista per la presentazione degli elaborati e della segnalazione dei casi da esaminare è fissata entro le ore 19,00 del giorno 31 maggio 2021.

Il concorso ha ottenuto il patrocinio, dell’ACI Campania che contribuirà con la concessione di tre premi consistenti in ausili informatici per la didattica a distanza; inoltre ha ottenuto il patrocinio della UIL.it Avellino Benevento che contribuirà ai premi in denaro, così come il Presidente del Circolo, chiesto anche il patrocinio all’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino.

Un obiettivo ambizioso ma concreto quello del circolo Petra Strumilia: giovani, Istituzioni, memoria e cultura insieme verso il futuro .