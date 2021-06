Musica, Giuseppe Cirillo vince il Concorso Nazionale "San Vigilio in...canto" La soddisfazione della sua docente Cinzia Matarazzo

Significativa affermazione al Concorso Nazionale di Musica "San Vigilio in...canto" dell'alunno Giuseppe Cirillo che, nonostante le difficoltà vissute in questo anno scolastico, trascorso per la maggior parte in DAD, ha dato prova di notevole impegno e tenacia, affrontando la prova pianistica e conquistando il primo premio. Particolarmente soddisfatta la sua docente, la professoressa Cinzia Matarazzo che insegna Pianoforte al Conservatorio "D.Cimarosa" di Avellino. Ancora un prestigioso riconoscimento per l'istituzione di alta formazione musicale presieduta da Achille Mottola e diretta da Maria Gabriella Della Sala.