Debutto di successo per Maria Sofia Ortu con Alì e il mondo sommerso La presentazione a Maiori, nell’ambito dei salotti letterari

Buona la prima. Il debutto dell’arianese Maria Sofia Ortu, a Maiori, a Palazzo Mezzacapo, nell’ambito dei salotti letterari della prestigiosa kermesse culturale incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, patrocinata tra gli altri dal Ministero per i beni culturali, e organizzata con maestria da Alfonso Bottone, si è rivelato un successo in termini di partecipazione e di interesse da parte del pubblico e delle istituzioni.

‘Alì e il mondo sommerso’, la fiaba scritta da Maria Sofia Ortu, edita da Polis Sa Edizioni, è piaciuta alla comunità di lettori,intervenuta per la presentazione del libro,sia per i contenuti, una storia dall’alto profilo sociale, sia per le preziose illustrazioni ad opera di Chiara Savarese. Alì e il mondo sommerso è una fiaba per bambini dagli 8 ai 10 anni ed è la storia di un piccolo migrante che insieme alla sua mamma fugge su un barcone da un mondo di miseria, di terrore e di degrado, in cerca di una vita migliore. Una tempesta li coglie nel viaggio, facendo affondare la barca. Sprofondati negli abissi, Alì vive un’avventura fantastica, alle prese con personaggi strani. La storia, narrata con poesia e leggerezza, con lo sguardo puntato sulla cronaca di questi tempi, è ridipinta con il colore della fantasia e della fiaba per trasferire ai più piccoli i valori dell’accoglienza e della solidarietà.

Così Maria Sofia Ortu:«Ho voluto coniugare realtà e fantasia, per dare modo ai nostri bambini di conoscere gli avvenimenti del nostro tempo, anche tristi, ma senza drammi, in modo velato e lieve per non togliere loro la gioia di sognare e di fantasticare. Alì diventa per i bambini un amico coraggioso che affronta mille avventure e tante sfide. Sono orgogliosa di aver rappresentato la mia casa editrice Polis Sa Edizioni a questa prestigiosa manifestazione. Ringrazio, con tutto il cuore, il mio editore, Mimmo Oliva, che con grande professionalità ed amore per il suo lavoro, cura le opere edite dalla sua casa editrice. Ringrazio l’organizzatore della Festa del Libro in Mediterraneo, Alfonso Bottone, che con abilità, costanza e competenza ha organizzato il tutto e che da quindici anni regala serate magiche, cultura e promozione del territorio»

Mimmo Oliva, direttore editoriale di Polis Sa Edizioni: «Alì e il mondo sommerso è una fiaba di grande impatto emotivo e sociale, che affronta una tematica importante ma senza indugiare sulla sofferenza e sul dramma che la cronaca recente ci mostra. Da sempre attenta alla realtà che ci circonda, anche questa volta Polis Sa Edizioni, con questa ultima pubblicazione, ritaglia un piccolo spazio nella storia di questi tempi».