Kapemort e Donnachiara, la degustazione artistica a Montefalcione Domani la presentazione della nuova etichetta dell'azienda

Una degustazione all'insegna dell'arte. Domani, 2 luglio, l’azienda Donnachiara a Montefalcione ospitera` l’artista Alex Caminiti, per la presentazione della linea Kapemort – unconventional wine, da lui stesso curata nel design.

Il vino e l’arte, un connubio unico in Campania. Alex Caminiti, artista messinese, attivo e ampiamente apprezzato in tutto il mondo, ha lasciato che il classicismo e il mondo pop si incontrassero nelle sue opere, raffigurando supereroi moderni nelle sue tele accanto ai celebri eroi del mondo antico come Bacco e la Gioconda. L’evento di presentazione della collaborazione tra Alex Caminiti e Kapemort si terra` a Montefalcione presso l’azienda Donnachiara, il 2 luglio alle ore 19.00, durante il quale la degustazione dei vini sara` accompagnata da una live performance ad opera dell’artista.