Premio Pina Ciarcia: a Grottaminarda la sesta edizione, premiati tre bambini La manifestazione in onore dell'insegnante, la stella della scuola Maria Pia Landi

Sesta edizione del premio Pina Ciarcia "Piccola Stella matematica ", presso la scuola primaria Maria Pia Landi di Grottaminarda. Ogni anno vengono premiati dei bambini che durante l'anno scolastico si sono distinti per le doti matematiche.

A causa del covid sono saltate due edizioni e finalmente quest'anno la tradizione è ritornata. Tre i bambini che premiati in questa nuova edizione.

Spiegare la storia delle stelle che l'insegnante Pina Ciarcia applicava ai quaderni dei bambini più lodevoli.

Emozionante anche sentire in coro i bambini di tutta la scuola cantare la canzone a lei dedicata: "piccola stella matematica", scritta proprio dai bambini della sua ultima classe seconda.

"Questo premio ci permette di continuare a far vivere e conoscere il suo nome negli anni. Pina Ciarcia, la stella della scuola Maria Pia Landi"