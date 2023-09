Quindici, salotto d'autore: lunedì l'incontro con Maurizio De Giovanni Il noto scrittore e sceneggiatore napoletano sarà ospite della locale Pro Loco

È atteso per lunedì 11 settembre a Quindici, lo scrittore Maurizio de Giovanni. Il noto scrittore e sceneggiatore napoletano sarà ospite della locale Pro Loco e per l'occasione presenterà i suoi due ultimi romanzi "CAMINITO" e "SORELLE".

L'evento è stato reso possibile grazie alla sinergia dell'ente associativo con il caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola con la collaborazione del comune, di Radio Star 2000 e della parrocchia Santa Maria Delle Grazie.

L'appuntamento è alle ore 19.00 nella Chiesa di piazza Municipio. A dialogare con l'autore Francesco Sepe, dirigente scolastico in pensione.

Ad introdurre i lavori la giornalista e direttrice della Mondadori Nola, Autilia Napolitano; saluti del parroco don Vito Cucca, del sindaco Eduardo Rubinaccio e del presidente della Pro Loco Michele Santaniello. In scaletta anche momenti di recitazione con le voci di Elisabetta Ronga, Angela Grasso e Nicola Le Donne.