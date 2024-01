Sogna ragazzo sogna: ecco i vincitori della terza edizione del contest L'iniziativa nella parrocchia Sant'Alfonso de' Liguori di Avellino

Un mix di emozioni, gioia e anche tanta adrenalina. E' terminata la terza edizione del Contest Canoro Sogna ragazzo Sogna che si è svolto nel teatro parrocchiale Sant'Alfonso de' Liguori di Avellino. Antonio Calabrese si è aggiudicato il Primo Premio della Giuria Tecnica; il premio miglior Testo, invece è andato Giulia Romina Pagano, a Daria Marsullo la miglior interpretazione e infine il Premio della Giuria Popolare a Matteo Balsamo. Giovani artisti che si sono esibiti non solo con la voglia di gareggiare ma soprattutto con la passione per la musica e il canto.

Il contest nasce da un'idea di Max Minei, durante i periodi difficili della pandemia. L’idea di base prende ispirazione dalla bellissima canzone di Roberto Vecchioni, il quale si rivolge a un ragazzo immaginario, che incita a non mollare a ogni costo. "Occorre fare progetti e andare avanti sempre e comunque -ha dichiarato Minei - Credere nei propri talenti e nei propri sogni avendo il coraggio di rischiare qualcosa per realizzarli. Il “senso” di questa gara: lo stare insieme, desiderosi di condividere una passione per la musica ed il canto, mettendosi in gioco esprimendo le proprie emozioni per donare emozioni.

Non c’è competizione, ma voglia di divertirsi insieme e di aiutarsi reciprocamente. Siamo da sempre convinti che iniziative quali contest canori, laboratori teatrali, contest fotografici, cineforum, spettacoli teatrali e musicali, possano avvicinare giovani e meno giovani al corpo pulsante della nostra comunità".