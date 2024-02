"Miti e Leggende d’Irpinia", cinema e territorio in un progetto innovativo Coinvolti gli studenti dell'Ic Pascoli di Frigento

Cinema e territorio, un binomio inscindibile. Il progetto “Miti e Leggende d’Irpinia”, promosso per il sostengo del MIC e di SIAE nell’ambito del programma “Chi Crea”, coinvolge gli studenti dell’IC “Pascoli” di Frigento ( con le sezioni associate di Sturno, Gesualdo e Villamaina)) per guidare le intelligenze alla conoscenza della storia del nostro territorio, attraverso un percorso di produzione audiovisiva, sensibilizzando le nuove generazioni all’arte cinematografica ed alla valorizzazione delle aree interne. La formazione si svolge con l’attuazione di tre fasi distinte. Si parte dalla conoscenza di temi e storie, elaborate con le attività del laboratorio cinematografico. Si prosegue con la scrittura per il cinema e la formazione alla ripresa audiovisiva, a cui farà seguito l’esplorazione del territorio, alla ricerca degli elementi da narrare attraverso il linguaggio cinematografico. Si terminerà con le riprese del racconto visivo. E’ anche prevista la partecipazione di un grande protagonista del mondo della celluloide.

“ Un progetto molto importante- commenta il regista Roberto Flammia- che guiderà i giovani all’analisi della realtà, partendo dalla ricognizione di miti, di leggende, di tradizioni locali, su cui si fonda l’identità. Un’occasione importante, dunque, per promuovere il cinema, ma anche la nostra Irpinia che, storicamente, ha una tradizione significativa nella settima arte”-. Il progetto risponde pienamente agli obiettivi del bando, che si concreta sia nell’acquisizione teorica delle tecniche del cinema unite alla conoscenza del territorio, sia nell’applicazione pratica dell’iter che conduce al percorso audiovisivo, dalla stesura del soggetto alla sceneggiatura, alla ripresa cinematografica per la narrazione della storia, dalla produzione alla post produzione. “E’ un percorso innovativo- continua Flammia- che consente di legare strettamente il linguaggio creativo alla tradizione culturale e popolare del territorio, sviluppando nei ragazzi competenze specifiche ed amore per le loro origini”-.

Se ne parlerà in conferenza-stampa sabato 10, alle 16, alla Casa dell’Eca di Villamaina. Interverranno il sindaco Nicola Trunfio, il dirigente scolastico dell’IC “Pascoli” di Frigento Franco Di Cecilia, il direttore della Scuola di Cinema “Pigrecoemme”, protagonista della formazione, Rosario Gallone, Roberto Flammia, direttore di “Irpinia Film Commission”