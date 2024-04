Mid, il plauso del console del Congo per l'iniziativa Asd Marciano Italia I complimenti del console onorario

Il console onorario del Congo Melone si complimenta tramite il M.I.D. per l’iniziativa della A.S.D. Marciano Italia.

Il Console Onorario del Congo e Presidente dell’Associazione Sanità Diritti in Salute Dott. Angelo Melone attraverso il M.I.D. si complimenta con l’A.S.D. Marciano Italia presieduta dal giovane irpino Tony Marciano per l’ottima riuscita dell’iniziativa promossa e organizzata in occasione della Giornata Mondiale dello Sport per la Pace e Salute volta anche all’inclusione sociale svoltasi ieri pomeriggio nella Sala biblioteca Castello Ruspoli- Candriano in Torella dei Lombardi Avellino, alla quale per il M.I.D. al tavolo dei relatori insieme al Coordinatore Regionale Giovanni Esposito ha preso parte l’Avvocato Cassazionista del Foro di Benevento dottoressa Cinzia Capone della rete legali associati M.I.D.