Pratola Serra, "Fondi per la Basilica dell'Annunziata, il ministro intervenga" Annino D'Argenio: da cinque anni massi caduti e nessun intervento

Da cinque anni resta transennata l'area a ridosso, alle spalle della Basilica della Santissima Annunziata di Pratola Serra. Chiama politici e istituzioni per un pronto intervento, Annino D'Argenio storico d'Irpinia che spiega: I fondi chiesti non si sbloccano, e l'area resta chiusa e senza messa in sicurezza. Sono preoccupato, parliamo di uno dei monumenti religiosi e preziosi dell'Irpinia. Una basilica paleocristiana con oltre 1800 anni di storia. Sono indignato, non possiamo lasciare esposto ad un rischio e all'abbandono un monumento così antic e prezioso”. D'Argenio, giornalista pubblicista e docente in pensione si appella anche al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

“Sono amareggiato per l'indifferenza che regna intorno a questo caso. Oltre che una questione di decoro e fruibilità completa dell'area c'è un chiaro rischio per la sicurezza dello stabile. Mi auguro che politici e istituzioni a più livelli e sinergicamente intervengano”.