Ritratti e Glamour: a Montoro l’iniziativa dedicata alle donne L’appuntamento è al PIMAC martedì 29 ottobre alle 18.30

Sarà presentata martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso il PIMAC Pinacoteca d’arte Contemporanea di Montoro l’iniziativa Ritratti e Glamour.

A promuovere l’evento una rete di attività imprenditoriali del posto, impegnate a diffondere un nuovo messaggio di femminilità, di glamour legato in modo indissolubile alla bellezza del territorio montorese.

L’idea ha ricevuto il sostegno del Comune di Montoro.

Durante la serata sarà presentata l’iniziativa e il titolo che accompagnerà 30 shooting fotografici nel territorio di Montoro, richiamandone luoghi e tradizioni.

Presenti all’incontro, il sindaco Salvatore Carratu’, il vicesindaco con delega alla cultura Giovanni Gaeta, Gerardo Fiore, presidente dell’associazione Montoro Contemporanea APS e il promotore dell’iniziativa Pasquale De Maio, fotografo e viaggiatore.

L’obiettivo dell’iniziativa è iniziare a raccontare la Città di Montoro in un’ottica diversa dal solito, partendo dalla popolazione femminile che compone il territorio attraverso l’arte della fotografia per realizzare una istantanea rosa della città.

L’appuntamento è al PIMAC di Montoro, sita nella frazione di San Bartolomeo, in via Maggiore Vincenzo Citro per martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18.30.