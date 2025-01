Grottaminarda: poesia e musica al castello auspicando la pace Una raccolta poetica di autori locali e di varie regioni italiane, in lingua e in vernacolo

"Voci di Pace" è questo il titolo del volume, edito da l'arca di Noè, che sarà presentato domani, sabato 4 gennaio, ore 16.00, al castello d'Aquino di Grottaminarda. Una raccolta poetica di autori locali e di varie regioni italiane, in lingua e in vernacolo, curata dall'Associazione psico-socio-culturale, il Quarzo Rosa.

L'iniziativa che si inserisce nel cartellone di eventi "É Tempo di Natale" promosso dal comune di Grottaminarda, rappresenta di fatto, il primo evento culturale dell'anno per la cittadina ufitana ed è dedicato, tra poesia e musica, alla pace.

Dopo i saluti della delegata alla cultura, Marilisa Grillo, di presidente e vicepresidente dell'associazione il Quarzo Rosa, Nadia Ianniciello e Giuliana Caputo, dell'editore de "L'Arca di Noè", Ignazio Mario Nardone, le letture dei brani con le attrici Anna Savelli ed Angela Martino ed il sottofondo musicale di Patrizia Girardi.

Versi di solidarietà e di amore per la vita, contro la violenza che attanaglia il mondo. Gli autori della raccolta vogliono farsi promotori di un percorso di pace in ogni luogo in cui si celebri la cultura.