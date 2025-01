"Oltre Eboli", l'omaggio di "Cinema Sud" a Rosi, Levi e Volontè Tre grandi artisti e intellettuali italiani uniti dall’impegno civile e meridionalista

Un libro made in Irpinia sul rapporto tra il cinema e il Mezzogiorno, che unisce il ricordo del capolavoro di Carlo Levi "Cristo si è fermato a Eboli" con l’omaggio a due grandi cineasti italiani che si sono costantemente impegnati per il riscatto del Sud: il regista Francesco Rosi con il decennale della scomparsa; lo scrittore e pittore Carlo Levi, che ci ha lasciato il 5 gennaio di cinquant’anni fa; l’attore Gian Maria Volontè, di cui ricorreva nell’anno appena concluso il novantesimo anniversario della nascita. Tre grandi artisti e intellettuali italiani, tra i più apprezzati nel mondo, uniti dall’impegno civile e meridionalista, che li ha visti accomunati nel Cristo si è fermato a Eboli: Levi come autore del libro, Rosi come regista del film tratto dal volume, Volontè come attore protagonista.

Edito da “Cinema Sud”, e ristampato in terza edizione per questi anniversari, il volume si intitola Oltre Eboli. Da Carlo Levi a Francesco Rosi, con la grafica di Rosy Ampollino, ed è curato da tre autori: Orio Caldiron, già presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia e ordinario di Storia del Cinema all’Università “La Sapienza” di Roma; Anton Giulio Mancino, docente di Storia e critica del cinema all’Università di Macerata e redattore di “Cinecritica”; Paolo Speranza, direttore di “CinemaSud”, storico del cinema e fiduciario per la Campania del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani).

Oltre ai saggi sul rapporto tra la filmografia di Rosi e il Mezzogiorno, con particolare riferimento a Le mani sulla città, Salvatore Giuliano e Cristo si è fermato a Eboli, il volume propone un ricco apparato di immagini (con foto e documenti rari) e un’ampia antologia critica, con testi, fra gli altri, di Italo Calvino, Raffaele La Capria, Leonardo Sacco e lo stesso Carlo Levi, e un dialogo finora inedito in Italia tra Levi e Rosi. Il libro sarà distribuito nei prossimi giorni ed è stato presentato in anteprima nel 2023 a Matera, a Palazzo Lanfranchi, su iniziativa dell’associazione “Carlo Levi”.

Nella collana dei “Quaderni di Cinemasud”, inoltre, figura anche una precedente monografia dedicata al film Cristo si è fermato a Eboli, pubblicata nel 2011 a firma del fotoreporter materano Domenico Notarangelo: Con Francesco Rosi nella Matera di Carlo Levi. Ricordi e immagini dal set, con testimonianze e foto inedite.