Pedagogia generativa protagonista alla Biennale di Venezia Appuntamento dal sabato fino al 2 marzo. Intervista alla professoressa Emiliana Mannese

La cattedra Unesco di Pedagogia Generativa sarà protagonista nella sedicesima edizione del Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia, in programma da sabato fino al 2 marzo con un progetto innovativo incentrato sulla trasposizione artistica per un'esperienza multisensoriale nell'ambito delle ricerche condotte dalla professoressa Emiliana Mannese. "La Biennale ha una sezione dedicata anche all'educazione, la Biennale Educational e ci sarà un'installazione collegata alla mia teoria sulla pedagogia generativa e alla cattedra Unesco di cui sono chair holder. - ha spiegato a OttoChannel Canale 16 l'ordinaria di Pedagogia Generale e Società all'Università degli Studi di Salerno - È una stanza sensoriale all'interno della quale gli studenti, ma anche gli adulti, potranno fare un percorso con immagini collegate al bosco e all'universo. Queste immagini sono accompagnate da musiche, significative anche per un percorso sensoriale. Dopo l'installazione ci sarà la possibilità di partecipare a un laboratorio collegato al concetto di orientamento e talento generativo". Al centro i giovani per un'occasione importante di diffusione e confronto sulle pratiche educative innovative: "I giovani dovrebbero essere accompagnati dagli adulti che possono offrire loro degli strumenti per attivare quelle che sono le possibilità di scoprire il loro reale talento indirizzandoli a una capacità di orientarsi nella vita".