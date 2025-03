Conservatorio Cimarosa di Avellino: presidenza a Giuliana Franciosa La nomina da parte del ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini

Giuliana Franciosa di Ariano Irpino nominata presidente del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino. Il prestigioso incarico in data odierna direttamente dal ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini. "Onorata e felice. Ringrazio il Ministro Anna Maria Bernini per la fiducia accordatami e il consiglio accademico del conservatorio per la designazione. È un onore poter ricoprire questo incarico. Lavorerò con impegno per valorizzarne e consolidare la tradizione artistica del conservatorio, promuovere il talento dei nostri studenti e rafforzare il legame con il territorio ed altre realtà accademiche".