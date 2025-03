"Per cieli nuovi e terra nuova" di Nicola Prebenna: presentazione ad Avellino L'appuntamento è per martedì 25 marzo, ore 18:00 al circolo della stampa

l Terebinto edizioni presenta "Per cieli nuovi e terra nuova", la nuova raccolta poetica di Nicola Prebenna, in un evento che si terrà martedì 25 marzo alle ore 18:00 presso il circolo della stampa di Avellino. Alla presentazione interverranno Sergio De Piano e Angelo Michele Imbriani, con la moderazione di Floriana Guerriero. Sarà presente l’Autore.

Un viaggio poetico tra rinascita e speranza

La raccolta (già disponibile in libreria) si inserisce nella collana Carmina Moderna e si configura come un percorso di ricerca spirituale e riflessione esistenziale. Nei suoi versi, Nicola Prebenna esplora temi universali come il tempo, la memoria, il dolore e la redenzione, delineando un itinerario interiore che parte dall’inquietudine per approdare alla speranza.

Una poesia che illumina il cammino

Attraverso immagini evocative e una voce poetica intensa, Prebenna si confronta con il mistero dell’esistenza e con la necessità di riscoprire nuovi orizzonti di significato. Come evidenziato nella prefazione del critico Carlo Di Lieto, la sua poesia “apre un varco luminoso al grigiore dell’esistenza e un bagliore di luce tenue sull’oscuro Male della Storia umana”.

L’autore

Nicola Prebenna, di Ariano Irpino, persona di grande spessore culturale e umano è un poeta e intellettuale attento alle tematiche spirituali e sociali. Nei suoi lavori esplora il rapporto tra l’individuo e l’infinito, tra la realtà quotidiana e la trascendenza.