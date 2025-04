"Sentimenti dispersi": Marta Russo presenta il suo romanzo a Mercogliano Sabato 5 aprile 2025 l'emozionante evento con firmacopie

"Nel cuore di un'estate che sembra magica, capace di intrecciare le storie in una poesia che supera i sogni, Rebecca e Pietro vivono la loro stagione più bella, sentendo esplodere dentro di sé un amore che vorranno infinito. Dentro una vacanza libera come la brezza che sa di salsedine, il mare diventa lo sfondo di emozioni forti e indelebili. Qualche parola timida e un po' impacciata è appena l'inizio: poi tutto crescerà in maniera inarginabile e sorprendente".

È la trama del primo romanzo della giovane irpina Marta Russo pubblicato in tutta italia e disponibile ovunque con Giovane Holden Edizioni a partire dal 31 Marzo.

"Mentre la sabbia scivola via sotto i piedi e il tempo pare addirittura potersi fermare, si dipana un racconto delicato e generoso, in cui i protagonisti si confrontano faccia a faccia con i propri sentimenti più intensi, a volte tanto travolgenti da apparire incredibili. Ma non c'è solo spiensieratezza: ognuno custodisce nel profondo della sua anima ferite fin troppo grandi per la sua età, dolori non facili da confessare, cicatrici strazianti di un passato non voluto che costringono a guardare al mondo con una segreta esitazione. La meraviglia della scoperta di qualcosa di grande muove corde intime nascoste e fino a poco prima impensabili, e conduce alla scoperta di nuove sfumature di se stessi, capaci di andare oltre a ciò che pareva insuperabile. E quando arriverà l'autunno, non saranno solo dei bei ricordi a restare. Un racconto emozionante, fatto nello stile vibrante che nasce dalla fresca immediatezza delle voci vive dei protagonisti e della sincerità dei loro pensieri, tessuti in un quadro corale e avvincente".

Questo Sabato 5 Aprile avverrà la prima presentazione con firmacopie. Un evento emozionante dove l'autrice racconterà lo sviluppo del romanzo e che avrà luogo dalle 17:30 a Mercogliano nel negozio "Le idee di Lù" in Corso Garibaldi 31