Ugo Morelli ad Avellino: ospite dell'associazione "Controvento" Conversazione ispirata al suo ultimo libro: "Cosa significa essere umani?"

Ugo Morelli, saggista e psicologo italiano, studioso di scienze cognitive, sarà il protagonista dell’incontro con l’autore organizzato dall’associazione “Controvento” per sabato 3 maggio alle 18,30 presso lo Spazio Arena in via Santissima Trinità, 93 ad Avellino.

Morelli terrà una conversazione a partire dai temi affrontati nel suo ultimo libro, “Cosa significa essere umani?”, realizzato con Vittorio Gallese e pubblicato da Cortina. “Vivere nel presente. Corpo, cervello, relazioni” ne sarà il titolo.

Morelli, nel saggio scritto con Gallese, si misura con la complessa ma obbligata ridefinizione del significato dell’essere umano oggi.

Dal primato del soggetto alla scoperta della centralita` della relazione, dalla centralità della mente al riconoscimento di essere un corpo, dalla scoperta che l’origine della conoscenza è nella capacità di azione e movimento: Morelli e Gallese sottolineano come dietro ogni pensiero ci sia un’emozione e il paradigma corporeo, basato sull’intersoggettivita`, si riveli decisivo nella comprensione e nella lettura dell’esperienza umana.