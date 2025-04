Maria Sofia Ortu: un libro di grande attualità dedicato agli adolescenti La scrittrice arianese presenterà "Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà"

Maria Sofia Ortu torna in libreria con un nuovo titolo dedicato agli adolescenti. La scrittrice irpina presenterà il suo nuovo lavoro, "Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà", sabato 10 maggio, alle ore 18.30 , al Teatro delle Arti di Minori, nell'ambito della rassegna in costieraamalfitana.it, Festa del Libro in Mediterraneo.

La presentazione del nuovo libro di Maria Sofia Ortu, edito da Polis Sa Edizioni, illustrato da Chiara Savarese, è inserita in un cartellone di eventi dedicati ai più piccoli, all'interno della Festa del Libro in Mediterraneo.

"Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà" è un volume composto da due racconti: "Il soffio del demone" e "Le anime smarrite" ed è rivolto a ragazzi di terza media - primo superiore.

Questo è il terzo libro di Maria Sofia Ortu che sempre con Polis Sa Edizioni ha pubblicato nel 2021 la fiaba "Alì e il mondo sommerso", che ha vinto il premio speciale della giuria Costa d'Amalfi Libri 2021, e nel 2022 "Il segreto di Mattia", che ha ricevuto la menzione speciale della giuria nell'ambito del Premio Costa d'Amalfi Libri 2023 e la segnalazione particolare della giuria nell'ambito della XXXI edizione del concorso nazionale di letteratura per ragazzi "C'era una volta...Vasco Francesco Fonnesu", sezione 2, testi editi.