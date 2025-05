Musica antica e spiritualità ad Avellino: "Salve Regina Mater Misericordiae" Un concerto straordinario dedicato ai tesori della musica sacra del Sei e Settecento

Appuntamento domenica 11 maggio alle ore 20.30 con un concerto straordinario dedicato ai tesori

della musica sacra del Sei e Settecento.

Un viaggio sonoro tra fede, arte e storia: domenica 11 maggio alle ore 20.30, il Duomo di Avellino ospiterà “Salve Regina – Mater Misericordiae”, un concerto a cura dell’Ensemble di Musica Antica del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, sotto la direzione e all’organo del M° Pierfrancesco Borrelli.

Il programma si articola in un raffinato repertorio barocco: con musiche di Georg Philipp Telemann, Marco Santucci e Alessandro Scarlatti, tra concerti per fiati e archi, antifone mariane in stile tardo medievale e mottetti per voci e strumenti antichi. Un’occasione unica per riscoprire pagine musicali rare, eseguite con strumenti originali e secondo prassi storicamente informate.

Tra gli interpreti: i solisti Rossella Costa (soprano), Tonia Langella (contralto), Daniel Giuseppe Zucchetto (fagotto), Ilenia Donnarumma e Andrea Schiavone (flauti dolci), con l’Ensemble composto da docenti e studenti del Dipartimento di Musica Antica del “Cimarosa”.

Nel cuore dell’Irpinia, tra le navate del Duomo, la musica risuonerà come preghiera e memoria, celebrando la bellezza del patrimonio liturgico europeo e il talento dei giovani musicisti irpini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.