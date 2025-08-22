80 passi in rete, vite oltre gli ostacoli: Aldo Balestra presenta il suo libro L'appuntamento, questa sera a Sant'Andrea di Conza

Nell’ambito della XIII edizione della Festa del Libro di Sant’Andrea di Conza, venerdì 22 agosto alle 20.00, verrà presentato il volume “80 passi in rete. Vite oltre gli ostacoli” di Aldo Balestra, pubblicato da Terebinto Edizioni.

Il libro raccoglie ottanta storie vere, toccanti e coraggiose, di uomini e donne che, pur vivendo condizioni di marginalità, disabilità o fragilità sociale, riescono a costruire percorsi di senso, affermazione e dignità.

Un mosaico di umanità che attraversa l’Italia e restituisce una visione profonda e concreta di inclusione e speranza.

Il racconto di Balestra nasce da un lungo lavoro giornalistico e documentale, ma assume il tono e la forza della testimonianza.

Ogni storia è un passo in una rete sociale fatta di resistenza e solidarietà, di reti famigliari e istituzionali, ma anche – troppo spesso – di solitudine e invisibilità. A dialogare con l’autore sarà Antonio Scolamiero, moderatore della serata.