Baldassarre: in memoria di Galante Colucci, intellettuale vero dal cuore nobile Il ricordo del professore Fausto Baldassarre

"Fu un dolore la sua morte. Amico con quel filo di sorriso.Gli dedicai anche io una poesia. Io che non sono poeta, ma per Galante solo nei versi nella forma lirica poteva trovare l'espressione la comunione del sentire, l'amicizia che rimane sempre un mistero". Con uno scritto intenso e profondo il professore Fausto Baldassarre ricorda Galante Colucci.Ricordare l’amico Galante Colucci è quasi un debito di riconoscenza nei suoi confronti. Chi ha conosciuto Galante Colucci, e ne ha apprezzato l’amicizia e la passione per la ricerca storica, ha il compito di farne rivivere il ricordo, essendo scomparso nel 2012.

"Lo ricordo nell archivio di stato, nelle biblioteche - continua Baldassarre -. La gioa della scoperta di un dettaglio, di un evento, di ciò che sfugge e che viene cancellato dalla indifferenza e dal ciclone del tempo. Lo scatto fotografico segnava , fermava quell attimo, quel non far disperdere ma aveva anche il sapore di una malinconia - ricorda commosso Baldassarre-.

Galante resta nella storia de "Il Ponte", sempre umile, mai borioso come i cosiddetti intellettuali militanti.IL SUO UN SAPERE ERa FINALIZZATO AL LETTORE. GALANTE NON AVEVA ALTRO SCOPO, CHE RIVELARE IL VISSUTO. AVEVA STILE. LO RICONOSCEVI PER IL SUO SINGOLARE MODO DI ESSERE: UNA GENEROSITÀ CHE GENERAVA GRATITUDINE.il nome Galante dice tutto: eleganza.

Eleganza : abito del suo Spirito.

Ricordo un fatto: ero sulla strada, con la ruota della macchina bucata. Ricordo quella tarda sera piovosa. Decisi di chiamare Galante, che felice prestò soccorso. Sapeva scrivere anche sulle righe della quotidianità, con il gesto cosi denso di umanità". Conclude Baldassarre.