Forum delle donne Montemiletto: riportare il teatro nel cuore della comunità Un viaggio affascinante tra compagnie da Napoli, Salerno, Benevento e Avellino

Il forum delle donne di Montemiletto con grande orgoglio presenterà il suo nuovo cartellone teatrale nel corso della conferenza stampa della II rassegna teatrale sala Impero - I edizione del premio del teatro amatoriale “Città di Montemiletto”, che si terrà sabato 4 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la sala Impero di Montemiletto.

L’iniziativa, che lo scorso anno ha riscosso un grande successo, torna con un programma ancora più ricco: saranno difatti 16 gli spettacoli teatrali in cartellone, portati in scena da compagnie amatoriali provenienti da tutta la regione Campania - da Napoli a Salerno, da Benevento fino ad Avellino.

La grande novità di quest’anno è l’istituzione, per la prima volta, del premio del teatro amatoriale città di Montemiletto, un riconoscimento pensato per valorizzare il lavoro, la passione e l’impegno delle compagnie che con dedizione tengono viva la tradizione teatrale.

La rassegna vuole essere non solo un evento artistico, ma anche un’occasione di incontro e di integrazione tra diverse realtà culturali, riportando il teatro al centro della vita comunitaria e restituendo alla sala Impero il ruolo di luogo di condivisione, emozione e crescita sociale.

Alla conferenza stampa interverranno: Massimiliano Minichiello, sindaco di Montemiletto; Rosetta Ragno, delegata alle politiche sociali, Sabina Sarro, presidente forum delle donne, Marina Annecchiarico, direttore artistico della rassegna. A moderare l'incontro sarà Roberta Brogna.

Il forum delle donne Montemiletto, promotore dell’iniziativa, ribadisce con questa rassegna la volontà di sostenere il teatro come strumento di cultura, partecipazione e dialogo, facendo della comunità montemilettese un punto di riferimento per il teatro amatoriale campano. L’ingresso alla conferenza è libero e aperto a tutti.