Notte europea dei ricercatori: a Frigento la chiusura del progetto Presentato il volume curato dalla professoressa Johanna Monti dell’ Università L’Orientale di Napoli

In occasione della “notte europea dei ricercatori” si e’ svolta oggi pomeriggio a Frigento la manifestazione di chiusura del progetto Erasmus Plus “Kinesis” con la presentazione del volume curato dalla professoressa Johanna Monti dell’ Università L’ Orientale di Napoli .

Con l’autrice hanno dialogato Luigi Famiglietti docente di diritto degli enti locali presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e componente del comitato consultivo del progetto Kinesis. Il libro ripercorre i momenti salienti del progetto che ha avuto il merito di promuovere l’innovazione sociale e culturale nei territori interni, fragili dal punto di vista socioeconomico ma ricchi di risorse culturali, paesaggistiche e produttive.

Kinesis puo’ essere considerato un modello da replicare in altri territori perché genera capitale sociale , rafforza le reti territoriali e favorisce l’innovazione diffusa.