Avellino, il commissario Perrotta nomina il comitato per le festività civili In rappresentanza del mondo accademico ci sarà il professore Iermano

Dieci rappresentanti del mondo delle istituzioni per il "Comitato per la valorizzazione delle festività civili". Lo ha deciso il commissario prefettizio Giuliana Perrotta, che ad Avellino punta sui migliori referenti del mondo accademico, sociale e istituzionale per dettare la linea della promozione del senso autentico della comunità. Il presidente del Comitato sarà Perrotta, tra i componenti in rappresentanza del mondo accademico c'è il professore Antonio Iermano. Ad affiancarlo altri nomi illustri di altri segmenti della vita sociale e istituzionale del capoluogo come il tenente Antonio Argenio, la dottoressa Raffaella Bonaudo, il dottore Luigi Fiorentino, la dottoressa Giuliana Franciosa, il colonnello Bruno Pacetti, la dottoressa Fiorella Pagliuca, il dottore Antonio Vincenzo Paradiso, il dottore Lorenzo Terzi e il colonnello Angelo Zito. Il segretario del comitato sarà il dottore Alberto Iandoli. Colonnelli, medici, docenti universitari e non solo militeranno nel nuovo comitato pronto nei prossimi mesi a centrare argomenti e scelte della promozione culturale e identitaria del comune capoluogo.