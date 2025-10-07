Coma Cose: l’ultima volta insieme sul palco di Chiusano San Domenico L'ultima tappa in Irpinia del duo milanese prima di annunciare la separazione artistica e personale

La storia dei Coma Cose tocca anche l’Irpinia. È infatti a Chiusano San Domenico, che Fausto Zanardelli (in arte Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California) si sono esibiti per l’ultima volta insieme, prima di annunciare ufficialmente la fine della loro unione personale e artistica.

Un addio che, secondo molti fan, era già nell’aria. Già la scorsa estate alcune foto avevano alimentato i sospetti di una crisi, mostrando California in atteggiamenti affettuosi con un altro uomo. Le voci si erano poi intensificate dopo il forfait “per motivi personali” al concerto di Francesca Michielin, dove il duo era tra gli ospiti più attesi.

E così, proprio a Chiusano, il 20 settembre scorso, davanti a un pubblico caloroso e inconsapevole del significato di quella serata, i Coma Cose hanno regalato un concerto intenso, l'ultimo della loro storia artistica insieme.

Sul palco di Chiusano San Domenico, quindi, l’ultimo capitolo di una storia musicale che ha lasciato il segno nella scena italiana.