Dalle aree interne ad Avellino: la poesia di Stefania Coppola arriva ad Avellino

Sabato 11 ottobre la presentazione del suo libro nel capoluogo irpino

Un pomeriggio dedicato alla luce, all'ascolto e alla rinascita, nel segno della poesia che unisce e cura...

Avellino.  

 

Sabato 11 ottobre alle ore 17:30, presso il Caffè Hope in via Episcopio 1 ad Avellino, si terrà la presentazione del libro È arrivata la poesia – Poesie di guarigione e rinascita di Stefania A. Coppola, poetessa irpina originaria di San Sossio Baronia.

Dopo aver emozionato i paesi dell’Irpinia con precedenti tappe, l’autrice approda nel capoluogo con la sua opera prima, un viaggio lirico e intimo che esplora il dolore, l’amore e la rinascita.

Nei versi di Stefania A. Coppola si riflette il cammino di un’anima che trasforma la perdita e la malattia in poesia, trovando nella parola la sua salvezza.

L’incontro, moderato dal giornalista Gianluca Amatucci, sarà arricchito dagli interventi di Agnese Vietri, docente e socia di “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, Maria Ronca, presidente dell’“Associazione Il Bucaneve”, Carmine Acheo, psicologo e counselor, e Michele Ciasullo, medico e socio di “Insieme per Avellino e l’Irpinia”.

Porteranno i saluti Elvira Napoletano, vicepresidente di “Avellino per il Mondo”, e Pasquale Luca Nacca, presidente di “Insieme per Avellino e l’Irpinia”. Letture a cura di Mena Matarazzo, intermezzi musicali di Sonia De Francesco, esposizione pittorica di Dorotea Virtuoso.

Un pomeriggio dedicato alla luce, all’ascolto e alla rinascita, nel segno della poesia che unisce e cura.

