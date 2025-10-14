A 40 anni dalla scomparsa Alfredo de Marsico: "Omaggio dell’Irpinia". Evento commemorativo, sabato 25 ottobre 2025, ore 16.00 al carcere borbonico ad Avellino, in piazza Alfredo de Marsico.
Ecco il programma:
Ore 16.30 Saluti Istituzionali Egle Bianco, presidente Irpini per l’Irpinia, Rizieri Buonopane, presidente provincia di Avellino, Fabio Benigni, presidente ordine avvocati di Avellino, Francesca Spena, presidente del tribunale di Avellino Domenico Airoma, procuratore tribunale di Avellino
Modera: Franco Genzale
Ore 16.45 Interventi Franco Coppi, avvocato e professore emerito di Diritto Penale “La Sapienza” Roma
Antonio Guerriero, già procuratore della repubblica di Frosinone, Andrea Covotta, direttore Rai Quirinale
Ore 17.45 conclusioni Franco Gaetano Scoca, avvocato e professore emerito di diritto amministrativo