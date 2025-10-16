"Pacello da Mercogliano e il Giardino nell'Europa del Rinascimento" al Loreto Giornata di Studio Internazionale al Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano

Martedì 21 ottobre sarà Giornata di Studio Internazionale "Pacello da Mercogliano e il Giardino nell'Europa del Rinascimento" al Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano con il patrocinio di Abbazia di Montevergine, Università degli studi di Napoli, Dipartimento di Architettura, Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori della provincia di Avellino, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale, Ministero della Cultura e Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN 2022 PNRR Nea Via. Paolo Mascilli Migliorini, Massimo Visone e Maria Ilaria Di Gaeta saranno i curatori con il Comitato Scientifico composto da Alberta Campitelli, Alessandro Castagnaro, Vincenzo Cazzato, Paolo Cornaglia, Carla Di Francesco, Maria Ilaria Di Gaeta, Leonardo Di Mauro, Stefano Gizzi, Roberto Manuel Guido, Cettina Lenza, Paolo Mascilli Migliorini, Renata Picone, Antonella Pietrogrande e Massimo Visone e il Comitato d'Onore rappresentato da Nicola Argenziano, P.D. Riccardo Luca Guariglia, Vittorio d’Alessio, Brice Ravier, Rosalia D’Apice, Marella Santangelo, Maria Gabriella Pezone e Carmela Reale.

Il programma

9,30 Saluti

Nicola Argenziano

Presidente Associazione Pacello da Mercogliano

P.D. Riccardo Luca Guariglia, 106° Abate Ordinario di Montevergine

Vittorio D’Alessio Sindaco di Mercogliano

Brice Ravier

Sindaco di Amboise

Marella Santangelo

DIARC Federico II

Carmela Reale

Istituto Nazionale studi sul Rinascimento Napoletano

Maria Gabriella Pezone

PRIN NEA_VIA

Ilaria Di Gaeta

Presidente del Consiglio Comunale di Mercogliano, delegata alla Cultura, Turismo e Gentilezza

Pausa

10,30 Prima Sessione

Presiede Leonardo Di Mauro

Università degli studi di Napoli Federico II

Francesco Zecchino Università degli studi Suor Orsola Benincasa Napoli

Sulle tracce di Dom Passello

Anna Giannetti

Università degli studi della Campania

Luigi Vanvitelli

Il Giardino Napoletano nel Rinascimento

Carlos Josè Hernando Sanchez

Università di Valladolid

All’ Ombra di Poggioreale: il giardino napoletano e la Spagna del Cinquecento

Fabio Mangone

Università degli studi di Napoli Federico II

La fortuna storiografica di Pacello

Dom Carmine Allegretti

Direttore Biblioteca Statale di Montevergine

Pacello da Mercogliano e il Necrologium Virginianum

13,15 Danze Rinascimentali / Buffet

14,30 Visita Guidata

15,00 Seconda Sessione

Presiede Cettina Lenza

Università della Campania Luigi Vanvitelli

Alfredo Buccaro

Università degli studi di Napoli Federico II

Da Napoli ad Amboise: Pacello, Leonardo e l’evoluzione di un modello

Massimo Visone Università degli studi di Napoli Federico II Il palazzo e il giardino della delizia di Poggio Reale 17

Rosalia D'Apice, Giuliana Boenzi

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio di Napoli

Il giardino e la peschiera della villa di Poggioreale alla luce dei recenti scavi

16,30 Pausa

16,45 Ripresi lavori

Laurent Paya

Università di Tours Amboise, Blois et Gaillon, ou les prémices de l'art des jardins all'anticha en France au début du XVI e siècle

Marc Lelandais

Chateau Gaillard

Les Jardins du Roi à Château Gaillard, Demeure et laboratoire expérimental de Pacello

Flaminia Bardati

Università degli studi di Roma La Sapienza

I giardini del cardinale Georges d'Amboise a Déville, Rouen, Vigny e Gaillon

Paolo Mascilli Migliorini

Ministero della Cultura

Conclusioni