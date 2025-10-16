"Pacello da Mercogliano e il Giardino nell'Europa del Rinascimento" al Loreto

Martedì 21 ottobre sarà Giornata di Studio Internazionale "Pacello da Mercogliano e il Giardino nell'Europa del Rinascimento" al Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano con il patrocinio di Abbazia di Montevergine, Università degli studi di Napoli, Dipartimento di Architettura, Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori della provincia di Avellino, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale, Ministero della Cultura e Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN 2022 PNRR Nea Via. Paolo Mascilli Migliorini, Massimo Visone e Maria Ilaria Di Gaeta saranno i curatori con il Comitato Scientifico composto da Alberta Campitelli, Alessandro Castagnaro, Vincenzo Cazzato, Paolo Cornaglia, Carla Di Francesco, Maria Ilaria Di Gaeta, Leonardo Di Mauro, Stefano Gizzi, Roberto Manuel Guido, Cettina Lenza, Paolo Mascilli Migliorini, Renata Picone, Antonella Pietrogrande e Massimo Visone e il Comitato d'Onore rappresentato da Nicola Argenziano, P.D. Riccardo Luca Guariglia, Vittorio d’Alessio, Brice Ravier, Rosalia D’Apice, Marella Santangelo, Maria Gabriella Pezone e Carmela Reale.
Il programma
9,30 Saluti
Nicola Argenziano
Presidente Associazione Pacello da Mercogliano
P.D. Riccardo Luca Guariglia, 106° Abate Ordinario di Montevergine
Vittorio D’Alessio Sindaco di Mercogliano
Brice Ravier
Sindaco di Amboise
Marella Santangelo
DIARC Federico II
Carmela Reale
Istituto Nazionale studi sul Rinascimento Napoletano
Maria Gabriella Pezone
PRIN NEA_VIA
Ilaria Di Gaeta
Presidente del Consiglio Comunale di Mercogliano, delegata alla Cultura, Turismo e Gentilezza
Pausa
10,30 Prima Sessione
Presiede Leonardo Di Mauro
Università degli studi di Napoli Federico II
Francesco Zecchino Università degli studi Suor Orsola Benincasa Napoli
Sulle tracce di Dom Passello
Anna Giannetti
Università degli studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Il Giardino Napoletano nel Rinascimento
Carlos Josè Hernando Sanchez
Università di Valladolid
All’ Ombra di Poggioreale: il giardino napoletano e la Spagna del Cinquecento
Fabio Mangone
Università degli studi di Napoli Federico II
La fortuna storiografica di Pacello
Dom Carmine Allegretti
Direttore Biblioteca Statale di Montevergine
Pacello da Mercogliano e il Necrologium Virginianum
13,15 Danze Rinascimentali / Buffet
14,30 Visita Guidata
15,00 Seconda Sessione
Presiede Cettina Lenza
Università della Campania Luigi Vanvitelli
Alfredo Buccaro
Università degli studi di Napoli Federico II
Da Napoli ad Amboise: Pacello, Leonardo e l’evoluzione di un modello
Massimo Visone Università degli studi di Napoli Federico II Il palazzo e il giardino della delizia di Poggio Reale 17
Rosalia D'Apice, Giuliana Boenzi
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio di Napoli
Il giardino e la peschiera della villa di Poggioreale alla luce dei recenti scavi
16,30 Pausa
16,45 Ripresi lavori
Laurent Paya
Università di Tours Amboise, Blois et Gaillon, ou les prémices de l'art des jardins all'anticha en France au début du XVI e siècle
Marc Lelandais
Chateau Gaillard
Les Jardins du Roi à Château Gaillard, Demeure et laboratoire expérimental de Pacello
Flaminia Bardati
Università degli studi di Roma La Sapienza
I giardini del cardinale Georges d'Amboise a Déville, Rouen, Vigny e Gaillon
Paolo Mascilli Migliorini
Ministero della Cultura
Conclusioni