Legalità, all'Amabile l'incontro tra Paolo Siani e gli studenti

Quaranta anni fa il barbaro assassinio del giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani, punito con la morte dalla camorra per aver scritto semplicemente la verità sulla cattura del boss di Torre Annunziata, Valentino Gionta.

Il fratello Paolo, medico ed ex parlamentare, venerdì mattina alle ore 11 incontrerà gli studenti dell’Ite Amabile di Avellino. Appuntamento nell’aula magna del complesso scolastico di via Morelli e Silvati.

Ad introdurre i lavori, la dirigente Antonella Pappalardo. L’introduzione, invece, è affidata a Davide Perrotta, referente in Irpinia di Libera.

“L’incontro del 17 – ha fatto notare la preside Pappalardo – si inserisce nella scia di confronti su legalità e impegno civico che il nostro istituto ha avviato da molti anni. Far conoscere oggi ai ragazzi la storia di Giancarlo Siani significa offrire loro un modello di riferimento etico, morale e deontologico”.