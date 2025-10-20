VIDEO | Frida ad Avellino: "Il vero teatro nasce ed è in provincia" Due giorni al Teatro Carlo Gesualdo, ma il progetto vive la città da settimane

Ad Avellino l'anteprima nazionale di "Frida - Opera Musical" domani e mercoledì al Teatro Carlo Gesualdo. Presentazione con il regista Andrea Ortis, la produttrice esecutiva del progetto Laura Carissimi, Federica Butera che interpreta Frida Kahlo e tutti gli attori che sono da settimane ad Avellino e che vivono a stretto contatto la realtà irpina un vero e proprio esperimento. Il musical vede anche la partecipazione di Drusilla Foer nel ruolo di Catrina. Nel cast c'è anche l'avellinese Giulia Maffei.

"È amore incondizionato"

"Si parla di amore e di esistenza, quindi di voglia di vivere. - ha spiegato Butera - Un amore che va al di là del tradimento, un amore delle anime, sacro, che si manifesta anche nel dolore. Frida e Diego partivano dalle radici del Messico prima della colonizzazione. Essendo siciliana, rivendichiamo le origini di tutti noi ed è importante, soprattutto per chi, come noi del Sud, ha vissuto, di fatto, una colonizzazione".

"Il Gesualdo merita molto di più"

"La provincia ha fatto nascere e ha garantito tutte le cose più belle e i più grandi artisti italiani. - ha sottolineato Ortis che da regista avrà anche una parte, sarà Diego - Ad Avellino e al Teatro Gesualdo abbiamo trovato terreno fertile per costruire un grande sogno. Siamo rimasti colpiti dalla dimensione, dalle sale danza, dal retropalco, ma direi da tutta la struttura. Abbiamo potuto lavorare serenamente". La compagnia è reduce dal percorso in Cina, ha raggiunto Avellino, città che vive da settimane, ma il progetto avrà respiro mondiale. "Porteremo lo spettacolo in altri Paesi asiatici, oltre che in Francia e negli Emirati Arabi Uniti. Frida è la prima opera così grande e vogliamo che esca anche all’estero": ha rimarcato Carissimi.