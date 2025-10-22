Avellino: weekend di arte e creatività in ricordo di Gianluca Porcaro Il 25 ed il 26 Ottobre si terrà ad Avellino, presso il Circolo della Stampa

Un weekend di arte, ricordo e creatività al Circolo della Stampa di Avellino.

Il 25 ed il 26 Ottobre si terrà ad Avellino, presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele II, l'evento “Hands That Create - in memoria di Gianluca Porcaro”, un’occasione speciale dedicata al ricordo e all’eredità creativa di Gianluca Porcaro.

L'evento si articolerà in due sessioni giornaliere, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirare le sue opere che trasudano amore per ogni manufatto.

L'evento vuole essere un tributo tangibile al talento e alla passione di Gianluca Porcaro, celebrando le sue "mani che creano" e l'impatto che ha avuto sulla comunità artistica e non solo.