Riprende il tour di presentazione del primo romanzo di Marta Russo Sentimenti dispersi. Dialogo con l'autrice a Forino

Riprende il tour di presentazione del primo romanzo scritto dalla giovane irpina Marta Russo. Dopo la presentazione dello scorso maggio a villa Amendola ad Avellino questo sabato 25 ottobre alle ore 18, sarà ospite del Circolo LaAv Letture ad Alta Voce di Forino presso la sala consiliare di palazzo Caracciolo .

Dialoga con l'autrice Rosalia Spolverino coordinatrice del circolo Lav Forino. Interviene Ilaria Di Gaeta presidente del circolo comunale delegata alla cultura, turismo e gentilezza del comune di Mercogliano.

"Nel cuore di un'estate che sembra magica, capace di intrecciare le storie in una poesia che supera i sogni, Rebecca e Pietro vivono la loro stagione più bella, sentendo esplodere dentro di sé un amore che vorranno infinito. Dentro una vacanza libera come la brezza che sa di salsedine, il mare diventa lo sfondo di emozioni forti e indelebili. Qualche parola timida e un po' impacciata è appena l'inizio: poi tutto crescerà in maniera inarginabile e sorprendente".

È la trama del primo romanzo della giovane irpina Marta Russo pubblicato in tutta italia e disponibile ovunque con Giovane Holden Edizioni.