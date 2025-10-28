Festival delle radici, la direzione: "Rinvio per senso di responsabilità" La decisione, alla luce delle verifiche sismiche in atto nelle strutture in Irpinia

"Per senso di responsabilità e rispetto verso il grande lavoro che in queste ore stanno svolgendo sul territorio sindaci e amministrazioni, protezione civile, prefettura, forze dell’ordine, scuole, associazioni e volontari, lo spettacolo “Dalle Radici al Cielo Il Circo che Danza 2.0” previsto a Lacedonia è posticipato a data da destinarsi".

Lo comunica Emanuela Sica, direzione del festival delle radici Glocal Think. "In queste giornate la priorità è tutelare la sicurezza delle persone e consentire a tutti di dedicarsi alle verifiche sugli immobili, agli incontri informativi sui piani di protezione civile e alle attività necessarie per tranquillizzare la popolazione.

Essendo uno spettacolo rivolto a tutta l’Irpinia, e non solo, vogliamo farlo in tempi migliori per garantire la partecipazione di tutti.

Comunicheremo la nuova data appena possibile, quando le condizioni lo consentiranno, per trasformare quell’appuntamento in una vera festa della comunità. Grazie a chi, con professionalità e dedizione, sta garantendo serenità e coordinamento".