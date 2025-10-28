Premio nazionale giustizia e legalità 2025: Piantedosi premia il Don Milani La cerimonia si terrà a San Lorenzello alla presenza del ministro dell'interno

La dirigente scolastica Filomena Colella, (nella foto) è lieta di comunicare che l’istituzione scolastica da lei guidata è risultata vincitrice del “Premio nazionale giustizia e legalità 2025”, promosso dalle associazioni “Ente culturale San Lorenzello Martire, Nicola Vigliotti” di San Lorenzello e “Pietra Strumilia”, circolo socio-culturale di Pietrastornina, con il patrocinio della prefettura e della procura della repubblica presso il tribunale di Benevento.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 8 novembre 2025, alle ore 16:00, a San Lorenzello, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità scolastica, che si conferma punto di riferimento nel panorama educativo nazionale per l’impegno costante nella promozione dei valori di giustizia, libertà e cittadinanza attiva.

Già nel maggio scorso, l’Istituto aveva ottenuto un importante traguardo con la vittoria del primo premio al concorso in memoria di Mario Piantedosi, grazie al lavoro delle classi IV A e IV B della scuola primaria Calvario, testimoniando la forza educativa di un percorso fondato sul rispetto, sulla solidarietà e sulla responsabilità condivisa.

“Educare alla legalità significa costruire ogni giorno una società più giusta: perché dove cresce la legalità, fiorisce la libertà.”